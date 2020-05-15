В Томской области выздоровели 4 заболевших коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области четверо заболевших коронавирусом выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Четверо из вновь заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Двое без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

Источники заражения установлены, инфицирование произошло в результате контактов с заболевшими ранее.

На сегодня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: трое на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 234 человека.

За сутки взято на исследование 2 081 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 32 605 исследования.

В Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 241 на лечении, 84 выздоровели, четверо умерли.

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