В «Ночь музеев» томичам расскажут страшные истории онлайн

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Томичей ждут онлайн-экскурсия с интересными историями и загадочными фактами из истории ТПУ, сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия „Ночи музеев“ переносятся в онлайн. Сотрудники комплекса музеев Томского политеха постарались подготовить для участников интерактивную программу. Мы не хотим раскрывать все карты, но обещаем, что будет интересно», — говорят в музеях ТПУ.

Присоединиться к политехнической «Ночи музеев» можно будет в субботу, 16 мая, с 17:00 по томскому времени. Основные мероприятия будут проходить в официальных группах Томского политеха и Комплекса музеев ТПУ в Instagram и во «ВКонтакте».

«Наши гости смогут виртуально посетить мемориальный кабинет академиков Обручева и Усова, где мы расскажем об экспедициях известных политехников, о том, какие научные приборы и оборудование они использовали в работе, покажем архивные фотографии, сделанные в походах», — добавляют сотрудники комплекса музеев ТПУ.

Кроме того, участников акции ждут прямые трансляции из главного корпуса Томского политеха (пр. Ленина, 30) — памятника архитектуры федерального значения.

«Мы будем рассказывать „страшные“ истории, связанные с главным корпусом. Например, про загадочную смерть профессора Льва Тове», — поясняют организаторы.

Еще одной частью программы «Ночь музеев» в ТПУ станет трансляция фильма «Союзники навсегда» о выпускнике Томского политеха Вадиме Шамрицком — военно-морском инженере, участнике боевых операций на севере Европы в годы Второй мировой войны, в том числе по охране и сопровождению судов, перевозивших грузы по ленд-лизу для Советского Союза (арктические конвои).

Подробная информация о «Ночи музеев» в ТПУ доступна в официальной группе.

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