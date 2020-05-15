Томский областной краеведческий музей приглашает на «Ночь музеев-2020»

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

Завтра, 16 мая, в Томском областном краеведческом музее им М.Б. Шатилова в 21.00 стартует акция «Ночь музеев — 2020», приуроченная к Международному дню музеев. В этом году мероприятие впервые пройдет в формате онлайн. Трансляция начнется на канале YouTube музея и на всех официальных станицах музея в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба музея, участники смогут рассмотреть музейные экспонаты и пообщаться с ведущими программы: директором музея Святославом Перехожевым, известной томской радиоведущей Татьяной Негодиной и режиссёром, актёром Вячеславом Гуливицким.

Впервые на «Ночи музеев» можно будет поучаствовать в музейной онлайн викторине и получить за это подарок. Также впервые на одной площадке соберутся все подразделения ТОКМ из Томска и области: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», Томский Планетарий, Точка гравитации, Асиновский и Колпашевский краеведческие музеи, Музей кулайской культуры и Нарымский музей политической ссылки.

А еще ведущие поделятся планами и секретами музейной кухни.

Также зрителей ждут необычные эксперименты от «Точка гравитации», прогулка по Томску 1920 года, томские космические истории от Планетария, мастер-класс по скетчингу и музыкальное сопровождение от Touch Cover Band, CHEH & RAGA и Киреев band.

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