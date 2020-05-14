В Томской области изменен порядок проведения экзаменов для выпускников школ

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томской области в этом году заканчивают школу 5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 учеников девятых классов. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для них изменен. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники школ, кто собирается поступать в вузы, сообщает пресс-служба обладминистрации

«Министерство просвещения приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учащихся девятых классов. В качестве результатов ОГЭ будет учтен текущий уровень знаний у школьников, и в аттестат выставлена оценка по итогам успеваемости за год. Для поступления в колледжи и техникумы традиционно потребуется только аттестат с оценками, это касается выпускников и девятых, и 11-х классов», - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Одиннадцатиклассники, решившие поступать в высшее учебное заведение, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам, необходимым по выбранному направлению учебы в вузе. Предварительно на участие в ЕГЭ было зарегистрировано 6 546 человек, включая выпускников прошлых лет, выпускников техникумов и колледжей. Сейчас эти данные будут корректироваться с учетом внесения изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации.

«Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки по всей России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. Мы предполагаем, что будет задействовано больше помещений школ для экзаменов, так как потребуется уменьшить количество учащихся в классах. Сейчас решаем вопрос о техническом оснащении задействованных для экзамена дополнительных площадей», - прокомментировала начальник департамента.

Она отметила, что даты и формат проведения ЕГЭ Министерство просвещения РФ определит на следующей неделе.

На этой неделе заканчивается учебный год для школьников 1-8 классов. Для учеников 9-11 классов учеба в дистанционном формате продлится до 30 мая. Последние звонки для выпускников в этом году отменены.

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