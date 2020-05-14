Через две недели в Томске жители части домов в районе Пушкинской развязки останутся без воды

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В некоторых домах в районе дорожной развязки на ул.Пушкина отключат воду 28 мая, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. В связи с этим с 9.30 до 22.00 28 мая холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по адресам:

пер. Иркутский, 19а;

пр. Комсомольский, 5, 5/1, 7(все строения);

ул. Партизанская, 25, 25/1, 8 стр.1, 10, 16, 16а;

ул. Пушкина, 33, 35, 37;

ул. Хабаровская, 7, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18;

ул. Читинская, 1, 1 стр.6, 3, 5, 2.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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