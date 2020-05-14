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Через две недели в Томске жители части домов в районе Пушкинской развязки останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключили воду график отключения когда включат воду обратно Через две недели в Томске жители части домов в районе Пушкинской развязки останутся без воды

В некоторых домах в районе дорожной развязки на ул.Пушкина отключат воду 28 мая, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. В связи с этим с 9.30 до 22.00 28 мая холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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