Губернатор Томской области поручил синхронизировать в регионе ремонтные работы, чтобы миниммизировать неудобства

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 13 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил отраслевым заместителям и главам муниципалитетов синхронизировать предстоящие в регионе ремонтные работы, чтобы минимизировать неудобства для жителей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Коммунальщики, энергетики и дорожники приступают к большой ремонтной кампании. Нужно не просто провести ее быстро и качественно, но и минимизировать при этом неудобства для граждан. Решить такую задачу можно только одним способом – синхронизацией планов, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Томичи справедливо критикуют коммунальщиков и власть, когда свежеуложенный дорожниками асфальт следом вскрывают водоканальщики или теплоэнергетики".

Глава региона подчеркнул недопустимость отключения воды с последующим началом подготовки к ремонту или одновременное отключение воды и электричества. Органы местного самоуправления обязаны не только публиковать графики отключения, но и следить за их исполнением и принимать жесткие меры в случае срывов.

«Хуже не бывает, когда проблема носит межведомственный характер. Поэтому поручаю своим заместителям Евгению Паршуто и Игорю Шатурному взять под контроль ее решение, - сказал губернатор. – Усаживайте за один стол глав городов и районов, дорожников, энергетиков и коммунальщиков, готовьте график синхронизации, а затем отслеживайте его выполнение. Текущая работа тем и отличается от аварийной, что она может быть спланирована и согласована всеми, кто в ней участвует».

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