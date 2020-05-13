Экскурсовод из Томска примет участие в европейском онлайн-проекте #карантинтрэвел

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: instagram.com/italia_untouristic

Экскурсовод Елена Ерофеева проведет онлайн-экскурсию по Томску в рамках проекта #карантинтрэвел.

#Карантинтрэвел — это крупнейшее объединение европейских гидов, которые начиная с конца марта проводят онлайн-экскурсии по городам Европы. Автор идеи, гид из Стокгольма и ведущая канала на ютубе Ирина Стомберг лично приглашала поучаствовать 15 экскурсоводов из разных городов. У проекта было три этапа. В финальном, третьем, пригласили принять участие не только города Европы, но и два города из России — Санкт-Петербург и Томск. О Томске расскажет Елена Ерофеева — профессиональный гид, автор проекта о Томске «спрятанный в Сибири».

«На Ирину Стомберг я подписана около двух лет в инстаграме. Мы регулярно читали друг друга. И она пригласила меня принять участие в этом проекте. Для меня это было неожиданно и очень приятно. Это выход на большую аудиторию, — отметила Елена Ерофеева. — Я проведу обзорную экскурсию в прямом эфире. Многие будут смотреть город впервые, поэтому это будет ознакомительная экскурсия, планирую эфир около двух часов. Часть эфира я пройду пешком, часть проеду на машине. Я планирую рассказать об университетах, о профессорской квартире, покажу деревянные дома. Мы проедем по Кузнецова, посмотрим дом на Белинского 19, на Красноармейской три дома с шатром драконами и жар-птицами посмотрим кружевные дома на Шишкова, 10. Расскажу немного про историю о том, что в этих домах сейчас находится, про их ценность. Я думаю, после визита Варламова это будет туристическая реабилитация».

Экскурсия по Томску пройдет 22 мая в 15.00. О городе Елена Ерофеева расскажет в своем Instagram.

Томичи также могут посетить онлайн-экскурсии по:

Стокгольму (13 мая в 17.00);

Токио (14 мая в 13.00);

Хельсинки (15 мая в 16.00);

Амстердаму (16 мая в 15.00);

Кёльну (17 мая в 15.00);

Вене (18 мая в 19.00);

Лиссабону (19 мая в 19.00),

Санкт-Петербургу (20 мая в 15.00);

Виджевано и Милану (21 мая в 23.00).

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