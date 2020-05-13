В Томске стартовала Глобальная высшая школа в области санитарии

13 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба вуза

В Томске при содействии Томского государственного архитектурно-строительного университета начала работу Глобальная высшая школа в области санитарии Global Sanitation Graduate School. Проект создан международной группой из Института Делфта по образованию в области водных ресурсов (Нидерланды) и действует в 20 странах мира, сообщает пресс-служба вуза.

«В мире 4,2 миллиарда человек живут в условиях отсутствия безопасной санитарии, более 80 процентов сточных вод, образуемых в результате деятельности человека, сбрасываются в реки или моря без какой-либо очистки. В эпоху цифровизации Россия занимает 1 место среди развитых стран по доле населения без доступа к услугам канализации. 30 млн. россиян используют выгребные ямы. „Новая газета“ обратила внимание на эту проблему в спецпроекте #поуши», — говорится в сообщении.

Глобальная школа создана под руководством ведущего ученого Дамира Брджановича в ответ на критическую нехватку специалистов по всему миру для достижения Целей устойчивого развития ООН в области обеспечения воды и санитарии для всех. В процесс создания образовательных программ привлечены ведущие эксперты и специалисты из разных стран при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

«На региональном уровне нашим партнером выступает ООО „Томскводоканал“ для совместной подготовки специалистов, способных влиять на изменения в вопросах обращения с жидкими бытовыми отходами», — Виктор Власов, ректор ТГАСУ.

В результате развития городов и урбанизации в мире происходит смена традиционной парадигмы обращения с водными ресурсами в сторону восстановления материалов и энергии из сточных вод и жидких бытовых отходов. В этом контексте вопросы санитарии важны и для России. Как предполагают представители вуза, запуск в школы в стране станет катализатором появления в отрасли молодых специалистов с глобальным мышлением и интеграции практиков из смежных направлений.

«Мы хотим сделать доступными уникальные международные программы для специалистов в России и присоединиться к глобальной миссии по подготовке лидеров изменений в области водных ресурсов», — Ника Еремина, начальник международного научного отдела ТГАСУ.

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