У проекта «Томск. Карта историй» появился свой сайт

13 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 13 мая, проект «Томск. Карта историй» запустил свой сайт kartatomsk.ru. Здесь собраны полные версии 24 рассказов томичей о деревянных домах, которые ранее публиковались в социальных сетях проекта, сообщают организаторы.

«Томск. Карта историй» — это документальный фотопроект про жизнь людей в историческом пространстве города: с уютными двориками, старыми печками, протекающими трубами и крышами, дребезжащими трамваями городских улиц.

Героями проекта стали один из основателей Томского политехнического университета Тихон Тихонов, искусствовед Ирина Евтихиева, дизайнер Валерий Кузнецов, экскурсовод Элина Михальцова, татарские семьи, более 100 лет проживающие в Заистоке, и многие другие.

В проекте принимают участие десятки томских журналистов и фотографов. В ближайшее время на сайте появятся новые фотоистории. Из-за введения режима самоизоляции активная работа по поиску новых героев, проведению интервью, а также образовательная часть проекта с участием приглашенных мэтров фотографии, продолжатся, начиная с августа этого года.

В ноябре–декабре планируется подвести итоги проекта, открыть выставку документальных работ и наградить лучших фотографов и журналистов.

Партнерами «Карты историй» выступили Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, Высшая Школа Журналистики НИ ТГУ, а также интернет-издание «Томский Обзор».

Проект «Томск. Карта историй» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году и реализуется творческой командой «Академии Фотографии».

Если вы желаете стать героем проекта — звоните по телефону: 8-913-824-1579 (Ася Вострикова).

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