Почти 600 казахстанских студентов вернулись на родину из Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В течение двух дней, 10 и 11 мая, 587 казахских студентов из томских вузов отправились на родину двумя авиарейсами и пятью автобусами. В организации поездки помогла администрация Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так 10 мая первым чартерным авиарейсом Томск–Алматы–Шымкент вылетело 207 человек, 11 мая вторым рейсом Томск–Караганда–Шымкент – 217 граждан Казахстана. Еще 163 человека уехали в северные районы Казахстана вчера, 11 мая, на пяти автобусах томской компании «Твой автобус» по трем маршрутам.

Отправка спецрейсов производилась с автовокзала, где все отъезжающие прошли тепловизионный контроль. По просьбе главы региона Сергея Жвачкина томские вузы обеспечили ребят средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухими пайками и водой. Продажа билетов и на автобусные, и на авиарейсы большей частью была организована онлайн.

Автоколонны на территории Томской, Омской областей и Алтайского края сопровождали машины ГИБДД. В течение суток все автобусы успешно добрались до Казахстана.

«В условиях закрытых границ мы начали прорабатывать различные варианты доставки студентов – казахстанцев на родину еще с середины апреля. К началу мая у нас в регионе находится около 4,5 тысяч из 6 тысяч обучающихся в Томске граждан Казахстана, - сообщил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. – У студентов хорошие условия проживания, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Большинство осталось в Томске, мы помогли тем, кому нужно было уехать по личным мотивам».

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