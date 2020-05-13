Прожиточный минимум в Томской области в I квартале вырос на 3,5%

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Прожиточный минимум в Томской области на первый квартал 2020 года утвержден в размере 11,528 тыс. рублей на душу населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора.

В четвертом квартале 2019 года этот показатель составлял 11,14 тыс. рублей. Таким образом, рост составил 3,5%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в первом квартале составил 12,234 тыс. рублей (рост на 2,2%), для пенсионеров — 9,31 тыс. рублей (рост на 2,1%), для детей — 12,115 тыс. рублей (рост на 3,3%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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