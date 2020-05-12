На базе Томского политеха создадут научно-исследовательский центр ядерной медицины

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: news.tpu.ru

Сегодня, 12 мая, Томский политех, Томский национальный исследовательский медицинский центр (ТНИМЦ) и группа компаний «МедИнвестГрупп» договорились о создании в Томской области Центра ядерной медицины (R&D). Соответствующее соглашение подписали первый проректор ТПУ Андрей Яковлев, директор ТНИМЦ Вадим Степанов и руководитель проектов «МедИнвестГрупп» Виктор Бабиков, сообщает пресс-служба вуза.

«Инфраструктура, которой располагает ТПУ, и компетенции наших ученых позволяют нам участвовать в реализации этого масштабного проекта вместе с крупным медицинским холдингом и Томским НИМЦ. В ТПУ действует единственный в России учебный исследовательский реактор, циклотрон Р-7М, комплекс чистых помещений, горячие камеры и боксы. У нас разработаны технологии и налажено производство целого ряда изотопов для радиофармпрепаратов, реализуются образовательные программы по ядерным направлениям, создана сеть партнеров, в том числе в области ядерной медицины», – отметил первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

Новая площадка будет использоваться для интеграции науки, образования и бизнеса в области решения стратегических для региона и страны задач. Сотрудничество сторон направлено на подготовку и переподготовку медицинских физиков, врачей-рентгенологов и радиологов, в том числе выполнение клинических исследований с помощью метода ПЭТ/КТ.

Источником радиофармпрепаратов для центра в Томске будет привозное сырье фтордезоксиглюкоза и РФП, произведенные в политехническом университете.

Помимо радиофармпрепаратов для диагностики ПЭТ/КТ, для проекта представляют интерес препараты для лечения рака простаты на основе лютеция-177, технологию производства которого разработали в Томском политехническом университете.

В состав R&D-центра также входит лаборатория контроля качества радиофармпрепаратов, комплекс учебных классов и учебно-научных лабораторий для подготовки специалистов и проведения исследований.

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