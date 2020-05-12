18+
18+

Пьяный томич, уснувший на путях, лишился ступней после наезда поезда

Происшествия, Томские новости, попал под поезд уснул на путях пострадали Пьяный томич, уснувший на путях, лишился ступней после наезда поезда

Накануне, в районе станции Томск-2 под поезд попал 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба томского линейного отдела МВД.

Инцидент произошел около 23.30. Томич, с явными признаками алкогольного опьянения уснул рядом с железнодорожными путями. Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал. В результате наезда у пострадавшего оказались ампутированы обе голени.

Мужчину госпитализировали в одно из лечебных учреждений Томска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle