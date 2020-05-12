Пьяный томич, уснувший на путях, лишился ступней после наезда поезда

12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: УТ МВД России по СФО

Накануне, в районе станции Томск-2 под поезд попал 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба томского линейного отдела МВД.

Инцидент произошел около 23.30. Томич, с явными признаками алкогольного опьянения уснул рядом с железнодорожными путями. Машинист подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал. В результате наезда у пострадавшего оказались ампутированы обе голени.

Мужчину госпитализировали в одно из лечебных учреждений Томска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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