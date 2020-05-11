В Томской области ожидается аномально жаркая погода

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2020 // Фото: Гидрометцентр РФ

В Томской области ожидается аномально жаркая погода, сообщает Главное управление МЧС России по Томской области. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 15 мая по области местами ожидается до + 30° С и выше.

Такая же погода, согласно данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится и в близлежащих регионах - Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.

Гидрометцентр РФ также отмечает высокую, местами чрезвычайную пожарную опасность в регионе.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона соблюдать меры личной безопасности и избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице.

Тэги/темы: