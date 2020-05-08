За сутки в Томской области выздоровели шесть пациентов с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 8 мая, в Томской области зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Восемь человек госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один — в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева.

Остальные симптомов заболевания не имеют и находятся дома на изоляции под наблюдением врача.



У 13 заболевших установлены источники заражения. Это контакты с теми, у кого инфекция была обнаружена ранее. Причина инфицирования еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.



У одного заболевшего коронавирус обнаружен при 14–дневной изоляции, которая организована перед началом работы на вахте. Причина инфекции — контакт с заболевшим ранее в межвахтовый период.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление шести человек.



На кислородной поддержке по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один — на неинвазивной).



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек, включая 196 вахтовиков, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии.



За сутки взято на исследование 1450 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 25 224 исследования.

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