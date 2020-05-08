Тела двух мужчин обнаружены после пожара на заимке в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: hard-zaimka.com

Пожар произошел на Хардиковой заимке в Томской области, при тушении обнаружены погибшие, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, на место выехали следователи. Причина гибели и личности погибших пока не известны», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, владелец заимки Юрий Хардиков на своей странице в Facebook написал, что двух работников заимки — егерей — застрелили.

«Пока плохие новости. Оба застрелены из ружья. Тела сброшены в воду», — написал Хардиков.

Он также высказал предположение, что строения заимки сгорели в результате поджога.

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