Тела двух мужчин обнаружены после пожара на заимке в Томской области
8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: hard-zaimka.com
Пожар произошел на Хардиковой заимке в Томской области, при тушении обнаружены погибшие, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
«При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, на место выехали следователи. Причина гибели и личности погибших пока не известны», — сказал сотрудник пресс-службы.
В свою очередь, владелец заимки Юрий Хардиков на своей странице в Facebook написал, что двух работников заимки — егерей — застрелили.
«Пока плохие новости. Оба застрелены из ружья. Тела сброшены в воду», — написал Хардиков.
Он также высказал предположение, что строения заимки сгорели в результате поджога.
Тэги/темы: