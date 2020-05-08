Томичам приглашают на виртуальную выставку «Деньги военных лет»

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В честь 75-летия Великой Победы музей Банка России подготовил виртуальную выставку «Деньги военных лет». Экспозиция рассказывает, с какими деньгами СССР вступил в войну, как выглядели оккупационные деньги, с какими деньгами освобожденные территории выходили из войны, и что стало с рублем после войны, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Кроме образцов казначейских билетов, банкнот военного времени на выставке представлены монеты, продовольственные карточки, бланки денежно-вещевой лотереи, облигации военных займов. Так, продажа облигаций была одним из способов покрытия бюджетного дефицита военных лет. Например, по подпискам на военные займы (всего за годы войны их было четыре) жители Томской области внесли весомый вклад — 91 млн рублей. Участие в этой программе принимали все – работающее население, учащиеся, раненые томских эвакуационных госпиталей.

Огромное значение имели и добровольные пожертвования в Фонд обороны. В стране даже возникло движение сбора средств на «именные» танковые бригады, эскадрильи, технику. Так, на авиаэскадрилью «За Родину» томичи перечислили свыше 6 млн рублей.

Всего за годы войны жители Томской области собрали по подписке на военный заем, денежно-вещевой лотерее, в фонд обороны и на строительство танковых колоний и эскадрилий более 157 млн рублей. Из них за 1941-1944 годы – 131 млн, и по 4-му военному займу, который был объявлен 5 мая 1945 года, когда над рейхстагом уже развивалось Знамя Победы, – еще 26 млн рублей.

Всего в 1941-1945 годах на боевые действия СССР израсходовал 586 млрд рублей. Прямой ущерб, нанесенный государству, составил 679 млрд рублей в довоенных ценах, что приблизительно равно $4,5 трлн. Ущерб от действий противника, а также военные расходы, включая расходы на армию, производство оружия и эвакуацию промышленности, составили почти 2 трлн советских довоенных рублей – около $13 трлн. К 1942 году затраты на армию и производство оружия выросли в 2,5 раза и достигли почти 60% всех государственных расходов.

При этом по всей стране за четыре военных года добровольные пожертвования на нужды обороны составили 94,5 млрд рублей, а это значит, что граждане обеспечили порядка 16% прямых расходов на войну. Каждый шестой самолет или танк был построен на частные взносы.Война стала колоссальным испытанием для нашего народа. На прочность проверялась и финансовая система страны, ее денежное хозяйство. Деньги нередко меняли ход войн, а войны меняли и сами деньги. В этом смысле вторая мировая война изменила не только карту мира, но и сотни валют, рубль был одной из них. Выставка повествует часть этой огромной истории, отмечают организаторы.



Выставка «Деньги военных лет»

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