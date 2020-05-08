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Все тарифы «Вызов» за один рубль от «Ростелекома»

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«Ростелеком» предлагает сибирским корпоративным пользователям мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца.

Единая тарифная линейка мобильной связи «Вызов» с голосовыми звонками на номера всех операторов России и популярными сервисами с обнуленным трафиком мобильного интернета появилась в 2018 году, с тех пор она продолжает совершенствоваться и обновляться. Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, в каждом из которых звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а вызовы на любые номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета: от 500 до 3 000 минут в месяц.

Бесплатно сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно с помощью услуги MNP (Mobile Number Portability, то есть переносом мобильного номера).

«Сейчас многие компании перешли на дистанционный формат работы, поэтому на первый план выходят слаженные и оперативные коммуникации как между сотрудниками, так и с клиентами. Линейка "Вызов" позволяет гарантировать качественную и удобную связь. К тому же во все тарифы, доступные для предпринимателей, включены безлимитные звонки внутри компании, а также бесплатный доступ к мессенджерам и социальным сетям», — говорит Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Отметим, что голосовые вызовы, смс-трафик, дополнительные опции, а также интернет-трафик сверх пакета, входящего в абонентскую плату, оплачиваются отдельно, согласно подключенному тарифному плану.

По окончании трех месяцев тарификация будет производиться в соответствии с выбранным тарифным планом линейки «Вызов» в момент переноса мобильного номера. Подробнее узнать о подключении и ознакомиться с процессом смены оператора можно на сайте rt.ru или по телефону 8 800 200 30 00.

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