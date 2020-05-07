Плановые профилактические осмотры пищевиков, медиков и учителей разрешили в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина внесла изменения в свое распоряжение, ограничивающее проведение плановых профилактических осмотров в период режима самоизоляции. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте томского управления Роспотребнадзора, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Запретить плановые профилактические осмотры населения (...) за исключением работников, связанных с производством, хранением, транспортировкой и реализации пищевой продукции и сырья, работников водопроводных сооружений», — говорится в тексте распоряжения.

Также теперь разрешается проходить профосмотры работникам медицинских, образовательных, социальных и коммунальных организаций.

Ранее профосмотры в условиях режима полной самоизоляции разрешалось проводить только для трудоустройства на работу, по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы.

Режим полной самоизоляции действует в Томской области с 18 марта по 11 мая.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусом: 117 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

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