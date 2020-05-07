В Томской области назначили главного судебного пристава

7 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Новым главным судебным приставом Томской области назначен Бениамин Надиров, ранее исполнявший обязанности руководителя регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Основанием назначения является Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 года.

Трудовую деятельность в органах юстиции Бениамин Надиров начал в 2003 году в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному административному округу ГУ Минюста Москвы. С 2009 по 2016 годы занимал должности начальников отделов – старших судебных приставов Тропарево-Никулинского, Кунцевского районных отделов судебных приставов УФССП России по Москве.

В 2016 году назначен на должность заместителя начальника Управления по исполнению особо важных исполнительных производств – заместителя старшего судебного пристава ФССП России.

С ноября 2017 года проходил службу в УФССП России по Нижегородской области в должности заместителя руководителя – заместителя главного судебного пристава.

С апреля 2019 года исполнял обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области – главного судебного пристава Томской области.

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