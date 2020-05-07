Томские студенты предлагают использовать квадрокоптер для фиксации ДТП

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2020 // Фото: tsuab.ru

Студенты механико-технологического факультета ТГАСУ Роман Усов, Максим Буймов, Эдуард Морозов, Александр Райгель, Дмитрий Логунов и Акмаль Кенжибаев предлагают применять квадрокоптеры при проведении автотехнической экспертизы дорожно-транспортного происшествия, что позволит ускорить анализ и наиболее точно детализировать его причины и обстоятельства, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению студентов, осмотр места дорожно-транспортного происшествия создает неудобства для транспортного потока, могут возникать продолжительные заторы на дорогах и блокироваться отдельные дорожные направления и развязки. В связи с этим повышается актуальность вопроса об использовании технических средств, которые позволят быстро зафиксировать обстановку места дорожно-транспортного происшествия. Также это способствует скорейшему освобождению проезжей части дороги.

«Полностью автономное „оформление“ ДТП при помощи дронов — пока в будущем, — говорит Роман Усов. — Ближайшая решаемая практическая задача — использование квадрокоптера в качестве средства фотофиксации ДТП сверху. Мы моделировали аварию, запускали дрон и делали фотографию, при этом фиксируя потраченное время на использование коптера. И уже потом с помощью приложения ARCore Ruler брали необходимые замеры. Параллельно для каждой смоделированной аварии проводили классические замеры рулеткой, время замера засекали тоже. Это было необходимо для статистического измерения затраченного времени, то есть чем же всё-таки быстрее замерять, что и являлось одним из главных вопросов актуальности использования дронов».

Предварительные результаты таковы: время осмотра места ДТП с помощью дронов сокращается, эффективно и точно изучается произошедшее даже после эвакуации объектов с места аварии.

Свои наработки по этому вопросу студенты планируют развить в выпускных квалификационных работах.

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