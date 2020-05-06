В Томскую область вернутся около 300 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии, где возник очаг COVID-19

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томскую область вернутся около трехсот жителей региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Все вернувшиеся в обязательном порядке будут определены на 14-дневный карантин в обсерватор.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, спецборт будет доставлять вахтовиков поэтапно, в течение нескольких дней. Первым рейсом сегодня, 6 мая, прилетят около ста человек.

Как подчеркнул заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, в Томск возвращаются только те работники, у кого анализы на COVID-19 отрицательные.

Есть ли среди жителей региона, работающих на данном газовом месторождении, те, у кого инфекция уже подтверждена, сейчас уточняется.

«Заболевшие будут госпитализированы в стационары других регионов. В Томскую область они перевозиться не будут», - уточнил Иван Деев.

Он напомнил, что по решению губернатора Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на нефтяных и газоконденсатных месторождениях Томской области введена обязательная двухнедельная самоизоляция для всех вахтовиков, Компании-работодатели позаботились об организации обсерваторов на своих объектах.

«Те, кто должен заступить на вахтовую смену, в обязательном порядке проходят обследование на коронавирус, а затем помещаются на 14-дневный карантин. По истечении периода изоляции они могут приступить к работе. При этом в течение всего периода смены на производственном объекте и жилом комплексе действуют карантинные мероприятия, посторонним вход запрещен», - уточнил Иван Деев.

На нефтяных и газоконденсатных месторождениях Томской области работают вахтовым методом около 10 тысяч человек.

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