Томичей приглашают на онлайн-фестиваль в честь 75-летия Победы

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2020 // Фото: vk.com/genexpo

С пятницы по воскресенье, 8–10 мая, томичей приглашают принять участие в международном онлайн-фестивале «Все грани памяти», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают организаторы, 3 дня в прямом эфире на YouTube 75 лекторов по военному историческому поиску из более 15 стран будут рассказывать о выявлении информации о жертвах Второй мировой войны, о пробелах и потенциале документальных источников, о том, какие возможности для поиска наших бойцов дают документы противника, о тонкостях восстановления судьбы военнослужащего, об эвакуированных, вернувшихся из плена и трудившихся в тылу.

Участие в фестивале бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь. Следить за новостями фестиваля можно в группе ВКонтакте.

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