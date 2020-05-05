Инвесторы томского «дома за рубль» на Савиных рассказали о процессе ремонта

5 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Инстаграм domwood_tomsk

В Инстаграме деревянного дома по ул. Савиных, 10а, который восстанавливают по муниципальной программе «Аренда за рубль», появились новые фотографии процесса реставрации.

«Продолжается шлифовка фасада, дом приобретает совсем другой внешний вид, — говорится в публикации. — В нашей „домашней“ мастерской всё так же реставрируются колоды, изготавливаются новые подоконники, ведутся работы с полами на двух деревянных этажах».

Инвесторы регулярно рассказывают о том, как движется ремонт и подробно раскрывают детали процесса.

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«Наша цель — восстановить дом, максимально приблизив его к изначальному варианту, сделать таким, каким он был построен чуть более века назад», — пишут они. Например, для внутренней отделки стен используется деревянная дранка и известковая штукатурка.

«Раньше она широко использовалась, а теперь вытеснена гипсовой. У нас дом покрыт ею. Она хорошо реагирует на смену влажности и температуры. И фактурная, крупнозернистая, в отличие от гипса», — рассказывает инвестор в комментариях к одному из постов.

При этом реставраторы не отказываются и от новых технологий. Например, в перекрытия не вернётся земля, а ляжет утеплитель; полы в цоколе будут выровнены при помощи бетонной стяжки, на которую будет уложен кафель.



Также в доме ведется монтаж пожарных коммуникаций и вентиляционной системы, сделана гидроизоляция.

Об истории дома на Савиных, 10а и начале его реставрации «Томский Обзор» рассказывал в марте 2019 года.

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