Половина вновь заболевших коронавирусом в Томской области госпитализированы

Томский Обзор / Фото: 1 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области четверо из восьми заболевших коронавирусом госпитализированы, четверо на самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трое из вновь заболевших находятся в респираторном госпитале медсанчасти № 2 (у двоих пневмония, у одного симптомы ОРВИ); один пациент с ОРВИ доставлен в 3-ю больницу Томска.

У половины из выявленных за сутки заболевших болезнь протекает без симптомов, они изолированы.

Как уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, один из новых диагнозов COVID-19 - «привозной»: эпидемиологическое расследование показало, что пациент прибыл с заболеванием из Москвы. Еще пять случаев инфицирования связаны с контактами с ранее заболевшими. Обстоятельства заболевания двоих жителей региона выясняются.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1 314 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 18 990 исследований.

В Томской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом: 64 на лечении, 24 выздоровели, один умер.

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