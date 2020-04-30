Осужденный за взятку экс-глава томского ГУ МЧС Бегун вновь не смог оспорить приговор

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна на приговор по делу о получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда.

«Жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — говорится в материалах суда.

Бегуну инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия). Дело возбудило следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, Бегун с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4 июля 2019 года Ленинский районный суд Томска приговорил Бегуна к 7 годам колонии строгого режима, штрафу 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишил его специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но судебная коллегия Томского областного суда оставила его без изменения.

В начале 2020 года стало известно, что следователи ФСБ возбудили нового уголовное дело в отношении Бегуна, ему инкриминируют превышение должностных полномочий.

Следствие считает, что экс-глава томского главка МЧС незаконно выдал лицензию на пожаротушение одной из компаний, которая не имела ни необходимого оборудования, ни квалифицированного персонала. Эта компания успела заключить договоры на тушение пожаров с несколькими торговыми центрами, а также детским лагерем в поселке Киреевск.

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