Осужденный за взятку экс-глава томского ГУ МЧС Бегун вновь не смог оспорить приговор
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна на приговор по делу о получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда.
«Жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — говорится в материалах суда.
Бегуну инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия). Дело возбудило следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ.
По версии следствия, Бегун с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
4 июля 2019 года Ленинский районный суд Томска приговорил Бегуна к 7 годам колонии строгого режима, штрафу 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишил его специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но судебная коллегия Томского областного суда оставила его без изменения.
В начале 2020 года стало известно, что следователи ФСБ возбудили нового уголовное дело в отношении Бегуна, ему инкриминируют превышение должностных полномочий.
Следствие считает, что экс-глава томского главка МЧС незаконно выдал лицензию на пожаротушение одной из компаний, которая не имела ни необходимого оборудования, ни квалифицированного персонала. Эта компания успела заключить договоры на тушение пожаров с несколькими торговыми центрами, а также детским лагерем в поселке Киреевск.