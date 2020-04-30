В Томском политехе записали клип об образовании в условиях коронавируса

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: youtube.com

Накануне, 29 апреля, в официальном канале Томского политеха в Youtube вышел забавный клип «Есть ли жизнь на удаленке?» — своеобразный кавер на песню «Трава у дома» группы «Земляне».

«2020 год. Мир борется с эпидемией коварного коронавируса. С улиц жизнь переместилась в квартиры, а единственным легальным способом общения осталась видеосвязь через интернет. Человечество замерло в растерянности и ожидании. Но в Томском политехническом университете (Россия, Сибирь) продолжают как ни в чем не бывало моделировать химико-технологические процессы и изучать программирование. Не отменили даже физкультуру! В чем секрет политехников из Томска? Что они знают?», — гласит описание видео.

Ролик уже активно распространяется по социальным сетям.

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