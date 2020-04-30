Томский госуниверситет улучшил свои позиции в рейтинге RUR

30 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет на 39 пунктов, заняв 139 место в глобальном рейтинге вузов мира по версии Round University Ranking (RUR). В общем В общем рейтинге вузов России он занимает 3 строчку, после МГУ и МИФИ, сообщает пресс-служба ТГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, по показателям «качество преподавания», «качество научных исследований» и «уровень интернационализации» ТГУ на 2 месте среди вузов РФ. В мировой рейтинг RUR вошли и другие томские университеты: ТПУ (419 место), ТУСУР (653 место), СибГМУ (708 место), ТГАСУ (740 место).

Общая оценка рейтинга складывается из оценок четырех комплексных показателей.

Среди сильнейших вузов мира ТГУ занимает 63 место по качеству преподавания, это один из самых весомых для данного рейтинга критериев. Уже в течение 5 лет университет улучшает позиции в высшей — Бриллиантовой — лиге по этому показателю.

«По второму весомому показателю рейтинга RUR — качеству научных исследований (Research Ranking) — университет улучшил свою позицию на 75 мест, поднявшись с 376 места на 301. Результат достигнут за счет повышения количества и качества публикаций и их цитирования, — отмечает Ирина Жолобова, директор Информационно-аналитического центра ТГУ. — Ежегодно по оценке мирового академического сообщества растет академическая репутация университета: за 5 лет показатель World Research Reputation улучшился с 363 места на 233-е».

В Томском госуниверситете стабильно растет количество иностранных студентов, тем самым улучшается комплексный показатель интернационализации (International Diversity Ranking): здесь вуз поднялся со 140 позиции на 126-ю. Увеличились и доходы вуза, что отразилось на позициях в категории Financial Sustainability Ranking: с 410 места ТГУ перешел на 358-ю.

Тэги/темы: