В Городском саду Томска благоустроили пространство вокруг озера

30 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В Томске в рамках благоустройства Городского сада провели работы по укреплению береговой линии озера и оформлению пространства вокруг него.

Проект пространства в эко-стиле разработали томские дизайнеры.

На берегу озера появились беседка для отдыха, деревянная терраса и диванчики из булыжников, помещенных в каркас из сетки.

Камни привезли из Кемерова, а лиственницу использовали местную, из Томской области.

Как сообщают в Горсаду, благоустройство продолжится и дальше.

«По традиции, в этом году обитателями озера станут карпы и караси. Сейчас разрабатывается план последующего благоустройства — малых архитектурных форм: фонарей, лавочек и т.д.», — сообщила представитель Городского сада.

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