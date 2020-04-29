В майские праздники томские пункты серопрофилактики будут работать в штатном режиме

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Расписание работы томских пунктов серопрофилактики в майские праздники останется без изменений.

«Пункты серопрофилактики в Томске будут работать в штатном режиме, они работают весь эпидемический сезон», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В этом году в Томске работают пункты в Межвузовской больнице (ул. Киевская, 74) и в детской больнице №1 (ул. Московский тракт, 4).

Пункт серопрофилактики в Медсанчасти №2 не принимает пациентов, больницу перепрофилировали в госпиталь по лечению коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор сообщает, что период с 1 по 15 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Томичи смогут задать специалистам вопросы о эпидемиологической ситуации, мерах профилактики, вакцинации и противоклещевой обработке.

Телефоны горячей линии в праздничные дни:

1 мая — 55-06-24,

2 мая — 52-13-47,

3 мая — 44-67-32,

4 мая — 26-55-45,

5 мая — 44-56-79,

9 мая — 24-90-60,

10 мая — 52-13-47,

11 мая — 24-97-18.

В рабочие дни: 8-800-350-44-55, 44-67-37, 24-97-18 и 51-05-29 («Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области»).

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