В майские праздники томские пункты серопрофилактики будут работать в штатном режиме
Расписание работы томских пунктов серопрофилактики в майские праздники останется без изменений.
«Пункты серопрофилактики в Томске будут работать в штатном режиме, они работают весь эпидемический сезон», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В этом году в Томске работают пункты в Межвузовской больнице (ул. Киевская, 74) и в детской больнице №1 (ул. Московский тракт, 4).
Пункт серопрофилактики в Медсанчасти №2 не принимает пациентов, больницу перепрофилировали в госпиталь по лечению коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор сообщает, что период с 1 по 15 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Томичи смогут задать специалистам вопросы о эпидемиологической ситуации, мерах профилактики, вакцинации и противоклещевой обработке.
Телефоны горячей линии в праздничные дни:
- 1 мая — 55-06-24,
- 2 мая — 52-13-47,
- 3 мая — 44-67-32,
- 4 мая — 26-55-45,
- 5 мая — 44-56-79,
- 9 мая — 24-90-60,
- 10 мая — 52-13-47,
- 11 мая — 24-97-18.
В рабочие дни: 8-800-350-44-55, 44-67-37, 24-97-18 и 51-05-29 («Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области»).