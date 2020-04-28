Архитекторы ТГАСУ выявили одну из причин разрушения деревянных исторических зданий Томска

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: tsuab.ru

Одной из причин разрушения деревянных исторических зданий - визитной карточки Томска - является снос печей без выполнения компенсационных мероприятий, обеспечивающих необходимую вентиляцию. К такому выводу в ходе исследования пришла магистрант Томского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Резниченко.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследовательница изучала деревянные дома конца ХIХ – начала ХХ веков в историческом районе «Воскресенская гора» города Томска. Главным объектом изучения стали печи как важный элемент для сохранения исторической застройки города. Исследование выполнено в рамках магистерской работы по направлению подготовки «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Научный руководитель – доцент кафедры РиРАН Инна Болтовская.

"Печи – важный элемент деревянного дома, обеспечивающий не только отопление, но и вентиляцию. Если они еще и имеют архитектурно-художественную ценность, их необходимо сохранять. Если владелец все-таки решил расширить пространство за счет сноса печи, чтобы продлить срок эксплуатации домов, необходимо предусмотреть компенсирующие мероприятия. В ином случае, это может привести к утрате здания. С каждым годом объектов изучения становится все меньше", - отмечает Татьяна Резниченко.

В сообщении отмечается, что обследование деревянной жилой застройки конца ХIХ – начала ХХ веков в районе Воскресенской горы на предмет сохранности печного отопления и выявления наиболее ценных печей в архитектурно-художественном отношении было проведено в Томске впервые. На территории сохранился массив деревянной застройки, не имеющей центрального отопления. Предполагалось, что в домах сохранилось наибольшее количество печей.

При проведении натурного обследования было выявлено 295 объектов для изучения, в их числе дома деревянные и смешанного типа (первый этаж каменный, второй – деревянный). Было зафиксировано 124 печи, была дана оценка их технического состояния и степени сохранности.

Самой ценной в архитектурно-художественном отношении является печь в доме на улице Октябрьской, 33 (дом 1900 года постройки) – объекте культурного наследия регионального значения, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Она находится в работоспособном состоянии, сохранилась практически в первоначальном виде.

"При дальнейшем исследовании возрастет число найденных уникальных систем печного отопления исторической части города Томска, – отмечает Татьяна Резниченко. – Печь – важный элемент инженерно-технического оборудования, которое необходимо изучить в зданиях, которые нельзя утратить".

С учетом того, что информация о сохранности печей в исторической застройке Томска незначительна и научных исследований по данной тематике немного, архитекторы ТГАСУ считают, что работы по выявлению печей и разработке мер по сохранению наиболее ценных из них необходимо проводить как можно скорее, привлекая специалистов Центра по охране памятников.

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