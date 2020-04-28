Стали известны подробности об изменениях режима самоизоляции в Томской области

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о принятых решений по изменению режима самоизоляции в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций.



Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.



Обязательная двухнедельная самоизоляция также вводится для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.

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