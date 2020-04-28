На днях томичей ждут грозы и сильный ветер

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В конце апреля, 29 и 30 числа, в Томске и области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу местами ожидаются ливневые дожди, грозы. При грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

Томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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