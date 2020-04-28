Томичей просят оставаться дома в майские праздники

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Мэр Томска Иван Кляйн в ходе выездного совещания на территорию Лагерного сада обратился к томичам с просьбой соблюдать режим самоизоляции в майские праздники и День Победы, сообщает пресс-служба даминистрации города.

«Из-за опасности распространения эпидемии коронавируса мы были вынуждены перенести проведение Парада Победы и шествие Бессмертного полка на неопределенный период до снятия всех ограничительных мер. Но мы понимаем, что шествие и парад обязательно состоятся. Это часть нашей памяти, наша Великая Победа. Я понимаю, как тяжело сейчас всем находиться дома, но все же призываю томичей не устраивать шумных гуляний. Давайте отметим эту важную для всей нашей страны дату, 75 –летие Великой Победы, в кругу самых близких, поздравим наших родных ветеранов. 9 мая мы все откроем семейные альбомы, расскажем нашим детям о фронтовиках и тружениках тыла, об их непростой жизни. Давайте споем „Катюшу“ и День Победы, посмотрим наши любимые фильмы о войне. В этот день не будет салютов и шествий. Но останется наша память — и это главный залог того, что подобная война больше не повторится», — отметил Иван Кляйн.

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