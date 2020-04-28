«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

28 апреля 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

С 27 апреля 2020 года заработала горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», зафиксируют информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции, оперативно примут меры по исправлению ситуации.

Также партия «Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком» договорились о совместной акции помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных для них льготах на услуги телефонной связи. С участием добровольцев планируется охватить максимум потенциальных получателей льгот и проверить, чтобы все они получили достоверную информацию о предложениях «Ростелекома».

Кроме того, «Ростелеком» предоставит праздничную льготу на услугу местного телефонного соединения за май 2020 года в связи с 75-й годовщиной со Дня Победы жителям Сибири, приравненным к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Скидка для пользователей домашними телефонами составит 116 рублей и будет рассчитана вне зависимости от тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений.

«Мы понимаем важность живого общения, которое стало особенно актуальным в дни, когда весь мир переживает период социального дистанцирования. Тем более это касается людей старшего возраста, которые находятся дома и скучают по встречам с друзьями и родственниками. Мы благодарны всем ветеранам за их героизм, за отвагу и веру в лучшее будущее. Я уверен, что звонить и поздравлять близких с Днем Победы в этом году будет гораздо больше людей, чем обычно», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные — без ограничений, внутризоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.

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