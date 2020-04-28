Суд ввел наблюдение в одном из крупнейших кредитных потребительских кооперативов Томской области

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в отношении кредитного потребительского кооператива «Первый Томский» — одного из крупнейших в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суд признал обоснованным заявление Центробанка России о признании «Первого Томского» банкротом. Также было удовлетворено заявление самого КПК о собственном банкротстве.

Помимо ЦБ РФ в дело о банкротстве вступили еще четыре физлица. Задолженность КПК перед ними составляет от 372 тыс. до 2,4 млн рублей.

Арбитражным управляющим утвержден член Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих Степан Хистный.

Вопрос о введении процедуры, следующей за наблюдением, суд рассмотрит на заседании 15 октября.

КПК «Первый Томский» был создан в 2002 году. На начало 2020 года в нем состояли около 3 тыс. пайщиков, примерно треть из них имели вклады. Общий объем вложений оценивался в 500 млн рублей, а выданных кредитов — 200 млн рублей.

В конце 2019 года руководство КПК подало на банкротство после предписания Банка России о запрете на прием новых членов и выдачу займов. Председатель правления «Первого Томского» Евгений Седлецкий ранее сообщал, что в случае банкротства кооператива пайщики смогут рассчитывать на получение порядка 30% сбережений.

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