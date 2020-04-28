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Томичи пожертвовали котокафе более 300 тысяч рублей

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Томичи поддержали котокафе Cat Space, которое оказалось в критическом состоянии на фоне режима самоизоляции.

23 апреля ребята обратились к жителям Томска с просьбой о финансовой помощи для лечения и вакцинации животных, а также оплату коммунальных услуг за апрель. В итоге за три дня около 500 томичей пожертвовали больше 300 тысяч рублей.

«Когда мы три дня назад делали пост о том, что котикам нужна помощь, мы даже в самых смелых фантазиях не могли вообразить СКОЛЬКО человек откликнется на нашу просьбу! (...) Вот уже 22 тысячи просмотров поста, вместо обычных 2 тысяч! Более 500 человек отправили нам денежки! Так много, неравнодушных, отзывчивых, добрых сердец!», — говорится в сообщении в группе котокафе ВКонтакте.

На собранные средства планируется оплатить аренду помещения на три месяца, приобрести запасы корма и наполнителя на три месяца вперёд, а также купить давно требовавшиеся для котиков клетку, переноски и прибор для кварцевания.

А оставшуюся сумму распределят между зоозащитными организациями и кураторами, с которыми котокафе сотрудничает.

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