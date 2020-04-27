Пятеро из девяти вновь заболевших коронавирусом в Томской области госпитализированы

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В стационарах находятся пять из девяти вновь заболевших коронавирусной инфекцией в Томской области. Троих поместили в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, двоих – в инфекционное отделение больницы № 3.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, тяжелых случаев нет, у заболевших признаки ОРВИ. Еще четыре человека на самоизоляции, симптомов заболевания у них нет. Все заболевшие из областного центра, шестеро – «контактые» с ранее заболевшими, причины заражения троих выясняют эпидемиологи.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших среди них нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 570 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено более 14 400 исследований.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 76 случаев заболевания коронавирусом: 65 находятся на лечении, 11 человек выздоровели.

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