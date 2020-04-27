Томичей приглашают на онлайн-экскурсию по выставке о буддизме

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

В среду, 29 апреля, в 15.00 Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова пройдет онлайн экскурсию по выставке «Диалоге о буддизме».

Восточная коллекция музея содержит более тысячи единиц хранения — подлинные предметы быта, декоративно-прикладного искусства, буддийского культа из Китая, Монголии, Индии, Японии и Непала.

Экскурсию проведет заведующая выставочным отделом музея Анна Полякова. Она расскажет о том, каким разным представляется Будда в разных странах, как создавались скульптуры, представлявшие его в разном возрасте и на различных этапах на пути к просветлению.

«Все эти особенности связаны с мифами и легендами вокруг личности Будды Шакьямуни. Именно поэтому экскурсия называется «Многоликий Будда», — комментирует Анна.

Экскурсия продлится примерно полчаса и будет доступна в инстаграме музея и на youtube.

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