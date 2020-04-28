Сотрудница ТГУ изучила 82 тысячи инстафото и выяснила, что привлекает посетителей Эрмитажа

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: https://hashtag-museum.org/

В сети опубликованы результаты социологического исследования активности посетителей Эрмитажа #Музей. Цель исследования — выяснить, что и как посетители видят в музее, какие объекты и интерьеры самые популярные, в какие городские маршруты входит посещение музея.

Проект выполнен командой исследователей под руководством ассоциированного научного сотрудника центра «Социально-политические исследования технологий» (PAST-Центр) Томского госуниверситета и Центра технологий, инноваций и культуры Университета Осло Алины Контаревой.

Авторы проекта отобрали фотографии из социальной сети Инстаграм с наиболее популярными тегами музея, такими как #hermitage, #hermitagemuseum, #эрмитаж и так далее, опубликованные в радиусе 15 км от музея. Всего было исследовано 82 000 фотографий, выложенных в открытом доступе в период с 2011 по 2016 годы. Результаты на сайте сгруппированы вокруг нескольких сюжетов — искусство, посетители, интерьер музея, музей и город.

— Судя по тому, что публикуют посетители, музей — это еще и важное общественное пространство. Кроме коллекции искусства, посетители постят много фотографий вне музея. И это не только потому, что мы взяли Эрмитаж, который привлекает туристов, схожие результаты можно увидеть и в других музеях. Современный музей следует развивать не только как хранилище экспонатов, но и как значимое общественное пространство, — отметила координатор проекта Алина Контарева.

Познакомиться с другими выводами исследователей и узнать, как использовать большие визуальные данные при исследовании аудитории музея, можно на сайте проекта #Музей.

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