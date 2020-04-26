Четверо пострадали при столкновении ГАЗа и ВАЗа в Асино

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 25 апреля, в городе Асино столкнулись ГАЗ-5201 и ВАЗ-21051, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 12.20 на ул.Мичурина, 6/12. ПО предварительным данным, водитель грузовика выехал с второстепенной дороги и столкнулся с ВАЗом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира (в том числе и 15-летняя девочка), с травмами доставлены в медучреждение.

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