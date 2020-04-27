Пожарные эвакуировали 6 человек при пожаре в жилом доме в Томске

27 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 26 апреля, в Томске загорелся 9-этажный панельный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Железнодорожная, 30 поступило в 17.02. К приезду пожарных в 3 подъезде на 9 этаже горело в электрощитовой, был задымлен подъезд. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 6 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 17.13. В результате выгорела электрощитовая, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

Причина возгорания устанавливается.

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