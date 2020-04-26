Региональный оперштаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции информирует о введенных ограничениях на въезд и выезд из Томской области. Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости, сообщает пресс-служба областной администрации.

В соответствии с режимами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действуют в Томской области, движение автомобильным транспортом между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами.



Напомним, с 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.

Тэги/темы: