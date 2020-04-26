Мариинский театр показывает для томичей «Спящую красавицу» на онлайн-платформе

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 апреля, Мариинский театр показывает на своей онлайн-платформе mariinsky.tv балет «Спящая красавица» для жителей Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

В эти дни в Большом концертном зале Томской областной государственной филармонии должен был состояться концерт театра в рамках Московского Пасхального фестиваля. Он перенесен из-за угрозы распространения коронавируса.



Предваряя трансляцию балета-феерии, художественный руководитель Мариинского театра и Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев обратился к жителям Томской области.



«Дорогие томичи! Приветствую вас из Петербурга! Хочу передать наилучшие пожелания, и особое пожелание - беречь себя в эти непростые дни, - сказал маэстро Валерий Гергиев. - На mariinsky.tv мы каждый день передаем спектакли оперы и балета, симфонические программы. Сегодня думаем о вас, так как должны были выступать в Томске. Пожалуйста, посмотрите то, что адресовано вам, - это спектакль «Спящая красавица». А продолжим мы программой Сергея Прокофьева с Денисом Мацуевым. Всегда думаем о вас, фестиваль придет в Томск в этом году. Желаю вам счастья, здоровья, берегите себя!».

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