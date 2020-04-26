В Томске развернут резервный респираторный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией

26 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске на базе клиник Сибирского государственного медуниверситета будет развернут резервный респираторный госпиталь для пациентов Томской области, заболевших коронавирусной инфекцией или с подозрением на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, включив клиники СибГМУ в перечень федеральных медицинских центров, которые с 14 мая будут перепрофилированы в респираторные госпитали для нужд регионов.

Губернатор Сергей Жвачкин, комментируя распоряжение премьер-министра, отметил, что резервный респираторный госпиталь будет развернут в новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ по проспекту Ленина, 4/1 Томска. Глава региона подчеркнул, что объект может полноценно функционировать, не сообщаясь с другими подразделениями университета.

«Мы разворачиваем еще один резервный госпиталь, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития эпидемии, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Через две недели откроем его на базе нового корпуса клиник СибГМУ, который мы построили пять лет назад. Госпиталь будет оснащен всем необходимым оборудованием, в нем будут работать врачи одного из лучших в стране медицинских университетов».

«Наш университет полностью готов выполнить задачу, которую перед нами поставили губернатор и правительство, - подчеркнула ректор СибГМУ, сопредседатель томского регионального штаба ОНФ Ольга Кобякова. - С первых дней эпидемии наши доктора и студенты в работе - дежурят по скорой, работают на горячих линиях, на базе университета развернут штаб ОНФ и движение «Волонтёры-медики», помогающее одиноким пожилым людям».

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