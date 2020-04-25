Еще семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области в субботу

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 25 апреля, в Томской области зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Один случай — «привозной» из Москвы, у двоих контакты устанавливают эпидемиологи, четверо — из цепочки контактов с ранее заболевшими. В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализированы три пациента: у двоих пневмония, один в группе риска с сопутствующим хроническим заболеванием. Остальные находятся на самоизоляции, симптомов заболевания не имеют.

На сегодняшний день 39 больных проходят лечение в стационарах, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 486 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13523 исследования.

Всего в Томской области зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусом, четверо выздоровели.

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