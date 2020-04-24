Завтра томичей ждут ливни и грозы

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 25 апреля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу местами ожидаются ливневые дожди, грозы. При грозах шквалистые порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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