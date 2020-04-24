Томские имамы призвали мусульман не посещать мечети в Рамадан

24 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Рубин Гайнутдинов

Лидеры мусульманских религиозных организаций обратились к мусульманам Томской области, рассказав, как провести священный месяц Рамадан в домашних условиях, передает пресс-служба обладминистрации.

«У нас наступает великий праздник и пост Рамадан. В течение месяца мы будем поститься, я хочу просить всех мусульман, чтобы вы оставались дома - постились и читали намаз, потому что в этом году в мечетях этого не будет», - сказал имам-хатыб Белой соборной мечети Нурулла-Хазрат.

В свою очередь имам-хатыб первой соборной Красной мечети Низамутдин-Хазрат подчеркнул, что послушание в дни Рамадана только приветствуется.

«Я бы хотел поздравить всех мусульман с наступающим священным месяцем Рамадан, чтобы мы достойно его провели, в терпении, совершали больше добрых дел и использовали это время, чтобы очиститься от греха», - сказал Низамутдин-Хазрат.

Рамадан – месяц обязательного поста для мусульман. В 2020 году священный месяц начался 23 апреля и завершится 23 мая.

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