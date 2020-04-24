ПСБ выдал первые кредиты томским предприятиям под 0% на выплату зарплат

24 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские предприятия ООО «Томьавтотранс» и ООО «Аргумент» получили льготные кредиты от ПСБ в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Как сообщает служба информации ПАО «Промсвязьбанк», финансирование на сумму 460 000 рублей обеспечит 19 сотрудников предприятия ООО «Томьавтотранс» зарплатой. Беспроцентный кредит на 128 000 рублей ООО «Аргумент» направит на выплату зарплаты 6 своим работникам.

Кредит, который можно получить дистанционно, выдается под 0% на сумму до 3 млн рублей с предоставлением отсрочки по выплате основного долга на 6 месяцев. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам.

«ПСБ в сжатые сроки запустил новый продукт — кредитование под 0%. Продукт очень своевременный, доступен дистанционно, он позволит не просто сохранить трудовые коллективы, но поддержит потребительский спрос, а значит и экономику региона в целом», — прокомментировал региональный директор ПСБ в Томске Андрей Сальников.



«Продажей и обслуживанием оргтехники мы занимаемся с 2015 года. Специализируемся на предоставлении услуг юридическим лицам, поэтому очень быстро почувствовали на себе эффект коронавирусных каникул. Начиная с 31 марта, когда в регионе был объявлен режим самоизоляции и многие организации перешли в режим дистанционной работы, наша выручка серьезно сократилась. У нас небольшой коллектив — 6 человек, но я несу ответственность перед ними и хочу сохранить каждого члена команды. С ПСБ мы вместе с 2016 года», — отметила директор ООО «Аргумент» Светлана Песковская.

«Наша компания в сфере грузоперевозок с 2015 года, основные партнеры — это китайские предприятия, поэтому трудности в ведении бизнеса мы почувствовали немного раньше, чем основная масса предпринимателей в России. Выплата заработной платы — принципиальный момент для сохранения коллектива, поэтому я решил участвовать в государственной программе и обратился за помощью в банк-партнер», — рассказывает генеральный директор ООО «Томьавтотранс» Сергей Кропочев.

Воспользоваться кредитом под 0% могут как клиенты банка, так и компании, которые ранее в банке не обслуживались.

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