С июля в Томской области вводится налог для самозанятых

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Налог на профессиональный доход начнет действовать в Томской области с 1 июля 2020 года. Для физических лиц налог составит 4% от полученного дохода, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 6%. При этом физлица будут освобождены от уплаты страховых взносов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, если годовой доход самозанятого достигает 2,4 млн рублей в год, то такая схема налогообложения не применяется.

«Специальный налоговой режим подойдет предпринимателям, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников. Такая система позволит снизить налоговую и административную нагрузку на малый бизнес. Это особенно актуально в ситуации, когда бизнес испытывает сложности в связи с пандемией коронавируса», — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Налог для самозанятых будет просчитываться автоматически в бесплатном мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог». Данный механизм освобождает предпринимателей от обязанности предоставлять отчетность в налоговые органы и приобретать контрольно-кассовую технику.

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